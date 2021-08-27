ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГендиректор Apple Тім Кук отримав у четвер понад 5 млн акцій Apple, продавши більшість акцій на суму понад 750 млн дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова Apple Кук отримав 5 мільйонів акцій компанії на 750 мільйонів доларів
Apple входила в топ-3 компаній S&P 500 із загальною прибутковістю для акціонерів 191,83% за останні три роки
Фото: Reuters
Про це повідомляє CNBC з посиланням на документи Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Зазначається, що це останній бонус, який Кук зможе отримати за успішні показники корпорації в акціях. Кук очолив Apple у 2011 році
При цьому, Кук отримав найбільшу кількість акцій, на які він мав право згідно угоди 2011 року - його бонус в акціях був прив'язаний до вартості акцій порівняно з іншими компаніями в S&P 500.
Apple входила в топ-3 компаній S&P 500 із загальною прибутковістю для акціонерів 191,83% за останні три роки.
Компанія посідала 13-е місце із 442 компаній, йдеться у опублікованих SEC документах. З того часу, як Кук став генеральним директором у 2011 році, акції Apple виросли на понад 1200%.
У минулому році він отримав новий компенсаційний пакет, який діє до 2026 року. Більша частина винагороди Кука виплачується у вигляді обмежених паїв акцій.
Цього тижня Кук пожертвував акції Apple на суму майже 10 млн дол неназваній благодійній оррганізації, йдеться у заяві SEC.
Раніше Кук заявив, що пожертвує все своє майно на благодійність. Представник Apple не відповів на запит СNBC про коментар.
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27 08 2021 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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