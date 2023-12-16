Голова F-35 попереджає про ризик майбутніх модернізацій, можливе припинення виробництва

Проблема полягає в інтеграції багатьох оновлень.

Виконавчий директор програми F-35 Міхаель Шмідт у своєму звіті до Конгресу США написав про значну загрозу зупинки виробництва винищувача п'ятого покоління.

Про це повідомляє Defense News з посиланням на посадовця.

Причиною проблем, які характеризуються "серйозними", стало оновлення Block 4, покликане збільшити можливості F-35 у використанні озброєння, виявлення цілей та РЕБ.

Цей апдейт літака зустрівся з паралелізмом, коли розробка та закупівля відбувається одночасно й виявлені проблеми стає важко усувати одночасно на вже вироблених літаках та тих, які знаходяться на виробничій лінії.

Суть замкненої проблеми у тому, що інтеграція Block 4 тісно пов'язана з оновленням програмно-апаратного забезпечення Technology Refresh 3 (TR-3), яке мало бути готове у квітні 2023 року, але відклалось мінімум на рік. Без нього інтегрувати весь функціонал Block 4 неможливо, тому оновлення та передача нових машин заблокована.

Водночас сам пакет оновлень Block 4 постійно збільшувався. За першими планами оновлення додати 66 нових можливостей та бути розгорнуто до 2026 року. Але зараз Block 4 розрісся до 80 нових можливостей зі строком реалізації не раніше 2029 року.