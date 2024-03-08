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ПОЛІТИКА

Голова МАГАТЕ обговорив з путіним ситуацію на ЗАЕС

08 березня 2024, 19:17
Голова МАГАТЕ обговорив з путіним ситуацію на ЗАЕС
Фото: dpa
Під час зустрічі голова МАГАТЕ наголосив на тому, що ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС залишається нестабільною, оскільки шість із семи стовпів ядерної безпеки були повністю або частково скомпрометовані.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російським диктатором путіним.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Як пише пресслужба, сторони обговорили важливість зниження все ще значних ризиків для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка протягом двох років окупована російськими терористами.

"Як я неодноразово заявляв, я повинен говорити з обома сторонами, щоб допомогти зменшити небезпеку потенційно серйозної ядерної аварії, яка не визнає кордонів. Ніхто не виграє від ядерної катастрофи, і ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти їй. Це також було моїм посланням президенту путіну та іншим російським високопосадовцям цього тижня", - заявив Гроссі.

Під час зустрічі голова МАГАТЕ наголосив на тому, що ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС залишається нестабільною, оскільки шість із семи стовпів ядерної безпеки були повністю або частково скомпрометовані.

"Він також повторив свій заклик до максимальної військової стриманості та суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених Радою Безпеки ООН 30 травня 2023 року", - додає пресслужба.

Найбільша в Європі АЕС була окупована російськими терористами ще на початку повномасштабного вторгнення. Ворог розмістив на її території військову техніку. Зокрема за час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України. Наразі на АЕС перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації.

В лютому Гроссі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Києва. Тоді ж лідер України запросив гендиректора МАГАТЕ взяти участь у Глобальному саміті миру.

МАГАТЕПутінЗАЕС

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