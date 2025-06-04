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Голова МАГАТЕ попередив про загрози ядерній безпеці

04 червня 2025, 12:33
Голова МАГАТЕ попередив про загрози ядерній безпеці
Фото: dpa
Присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час одноденного візиту до Києва заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.
 
Про це повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.
 
"Загрози ядерній безпеці залишаються абсолютно реальними та постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день повітряних тривог з кінця минулого року", - наголосив Гроссі.
 
За його словами, присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі. Зокрема, експертні команди МАГАТЕ на діючих АЕС - у Рівному та Хмельницькому - змушені були тричі укриватися під час дня з надзвичайно великою кількістю тривог.
 
Гроссі також наголосив на необхідності вже зараз готуватися до відновлення енергетичної інфраструктури України, в чому МАГАТЕ може відіграти значну роль.
 
З початку повномасштабного вторгнення росії агентство активно стежить за станом і безпекою українських АЕС. Постійна місія МАГАТЕ також працює на окупованій Запорізькій АЕС, яка була зупинена з міркувань безпеки.
 
Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X назвав будь-які спроби рфперезапустити станцію без участі України "абсурдними і небезпечними" та закликав забезпечити безперешкодний доступ МАГАТЕ до об'єкта.
 
Україна отримує понад половину своєї електроенергії з атомної енергетики, і російські обстріли енергетичних об’єктів неодноразово ставили під загрозу стабільність енергосистеми.

 

МАГАТЕвійна в Україніросія окупанти

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