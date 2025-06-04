Голова МАГАТЕ попередив про загрози ядерній безпеці

Присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час одноденного візиту до Києва заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.

Про це повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.

"Загрози ядерній безпеці залишаються абсолютно реальними та постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день повітряних тривог з кінця минулого року", - наголосив Гроссі.

За його словами, присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі. Зокрема, експертні команди МАГАТЕ на діючих АЕС - у Рівному та Хмельницькому - змушені були тричі укриватися під час дня з надзвичайно великою кількістю тривог.