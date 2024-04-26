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Голова Мінфіну США розповіла, що є варіанти використання російських активів – Reuters

26 квітня 2024, 10:31
Голова Мінфіну США розповіла, що є варіанти використання російських активів – Reuters
фото: Reuters
Вашингтон переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою.

Повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен,.

Про це пише Reuters.

За її словами, активи можуть також служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.
 
"Це варіант, який обговорювався. Лідери попросили нас надати їм низку варіантів", – сказала Єллен в інтерв’ю виданню, відповідаючи на запитання, чи є основним варіантом перенесення відсотків на ці активи для випуску облігацій або позик для України.

 

Вона пояснила, що Вашингтон, як і раніше, переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою з точки зору міжнародного права, але додала, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7, які досі мають сумніви щодо певних факторів стримування.

"Європейці зробили дуже конструктивний крок, і більшість російських активів, що зберігаються в Бельгії, тепер конвертовані в готівку, і Euroclear заробляє відсотки на ці активи. Європейський союз погодився відокремити ці відсотки та, по суті, рухатися далі за програмою, за якою вони можуть бути передані Україні. Такий підхід може бути широко підтриманий країнами, які занепокоєні арештом активів. Існує ціла низка варіантів", – зазначила Єллен.

Голова американського мінфіну також сказала, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи, якщо цю пропозицію не підтримають країни G7 та ЄС.

Вже наприкінці травня міністри фінансів країн-членів G7 повернуться до цього питання на зустрічі, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення її лідерам на червневому саміті.

 

СШАвійна в Україніросія окупантиросійські активи

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