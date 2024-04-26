Голова Мінфіну США розповіла, що є варіанти використання російських активів – Reuters

Вашингтон переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою.

Повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен,.

Про це пише Reuters.

За її словами, активи можуть також служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

"Це варіант, який обговорювався. Лідери попросили нас надати їм низку варіантів", – сказала Єллен в інтерв’ю виданню, відповідаючи на запитання, чи є основним варіантом перенесення відсотків на ці активи для випуску облігацій або позик для України.