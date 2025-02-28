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Голова Мінфіну США розповів про готовність рамкової угоди про надра з Україною

28 лютого 2025, 10:05
Голова Мінфіну США розповів про готовність рамкової угоди про надра з Україною
Фото: UNSPLASH
Американський міністр вважає, що угода буде однаково корисною для України та США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в угоді про спільну розробку українських мінеральних ресурсів міститься "неявна гарантія" для України.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. 
 
Водночас очільник Мінфіну США висловив сподівання, що президент Зеленський погодиться на цю угоду. 
 
"Угода про надра не включає військові гарантії, але вона включає неявну гарантію того, що якщо Сполучені Штати Америки будуть вкладати значні кошти в економічне майбутнє. Я називаю це гарантією економічної безпеки", — зазначив Скотт Бессент.
 
Він також додав, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб українська економіка "працювала добре". 
 
"Що більше активів американські компанії матимуть на місцях [в Україні], то більший інтерес США матимуть у майбутньому, щоб українська економіка працювала добре, то більше безпеки це створить для українського народу, і що більше — то вища віддача для США", — пояснив він взаємну користь від угоди для України та США.

 

СШАросія окупантивійна в Україні

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