Голова міноборони Пакистану заявив про ядерну загрозу

Конфлікт із Індією загострюється

Загроза конфлікту між Пакистаном та Індією, які є ядерними державами, є приводом для занепокоєння всього світу.

Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф.

"Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно", – сказав він.

У зв'язку з ескалацією напруженості між двома країнами після теракту в Пахалгамі Асіф заявив про готовність армії Пакистану дати "зважену відповідь" на будь-які дії Індії. При цьому глава Міноборони не виключив можливості початку повномасштабної війни між Пакистаном та Індією.