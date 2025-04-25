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Голова міноборони Пакистану заявив про ядерну загрозу

25 квітня 2025, 12:35
Голова міноборони Пакистану заявив про ядерну загрозу
Фото: exposingthetruth.info
Конфлікт із Індією загострюється

Загроза конфлікту між Пакистаном та Індією, які є ядерними державами, є приводом для занепокоєння всього світу.

Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф.

"Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно", – сказав він.
 
У зв'язку з ескалацією напруженості між двома країнами після теракту в Пахалгамі Асіф заявив про готовність армії Пакистану дати "зважену відповідь" на будь-які дії Індії. При цьому глава Міноборони не виключив можливості початку повномасштабної війни між Пакистаном та Індією.
 
ПакистанІндіяядерні загрози

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