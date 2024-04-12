​Голова МВС Естонії пропонує визнати московський патріархат терористичною організацією

московський патріархат підпорядковується путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.

Про це повідомляє Postimees.

"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.

Він додав, що сьогодні московський патріархат підпорядковується путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".

Представник Естонської православної церкви московського патріархату (ЕПЦ мп) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у москві, на підтримку війни росії проти України. У такий спосіб місцева церква по суті відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування РПЦ.

Ляенеметс наголосив, що вихід іх мп не вплине на парафіян і не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з москвою будуть розірвані.