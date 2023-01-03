Голова МЗС Австрії: переговорів про Україну без України бути не може

Австрія виступає за припинення війни рф проти України шляхом переговорів, але такі переговори можливі лише за участі України і ніколи без неї

Австрія виступає за припинення війни рф проти України шляхом переговорів, але такі переговори можливі лише за участі України і ніколи без неї.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні у понеділок за результатами переговорів зі своїм індійським колегою, передає Укрінформ.

"Мир ніколи не досягається на полі бою. Мир завжди досягається на столом переговорів. І ця війна не стане винятком. Але так – потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут є чітким одне правило: жодних переговорів про Україну без України", - зазначив Шалленберг.

Австрійський міністр назвав "цікавою" українську формулу миру, яка складається з 10 пунктів і додав, що потрібно "відновити ситуацію, коли мир та дипломатія можуть знайти своє місце".

"Але наразі я цього не бачу, адже обидві сторони намагаються здобути вирішальні очки на полі бою", - заявив Шалленберг.

Він також зауважив, що розв’язана росією війна відбувається "на європейській землі, але вона у жодному випадку не є європейською", оскільки її наслідки мають глобальний характер і мільйони людей по всьому світу страждають внаслідок зростання цін, продовольчої та енергетичної криз.