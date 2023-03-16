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ПОЛІТИКА

Голова МЗС Британії: найкращий спосіб захистити Молдову – це захистити Україну

16 березня 2023, 13:59
Голова МЗС Британії: найкращий спосіб захистити Молдову – це захистити Україну
Джеймс Клеверлі
Клеверлі анонсував виділення 12 млн доларів британської допомоги на реформи економіки та управління Молдови, зокрема в енергетичному секторі.

Найкращим способом захисту Молдову від нападу з боку росії є допомога у захисті України.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Reuters.

Джеймс Клеверлі виступав під час візиту до Молдови, де він оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів доларів) британської допомоги на реформи економіки та управління, зокрема в енергетичному секторі.

"Ми твердо віримо, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - це допомогти українцям захиститися від росії", - відповів він на запитання журналістів, чи планує Лондон військову підтримку Молдови.

В останні місяці російські ракети, націлені на Україну, увійшли в повітряний простір Молдови, а влада звинуватила кремль у розпалюванні антиурядових протестів, що він заперечує.

У лютому президентка Молдови Мая Санду також звинуватила москву в плануванні державного перевороту з метою повалення уряду.

Нагадаємо, кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт. У ньому йдеться про мету рф відвернути Молдову від Заходу та сприяння проросійським тенденціям.

МолдоваБританіявійна в УкраїніКлеверлі

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