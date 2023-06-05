Голова МЗС Британії несподівано приїхав у Київ

Він вже зустрівся з Президентом Зеленським. Він подякував Британії за підтримку України.

Сьогодні, 5 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Голова держави зазначив, що під час зустрічі з Клеверлі вони обговорили важливі питання. Зокрема очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування нашої формули миру та підготовку Глобального саміту для її реалізації, а також Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні. За останні тижні у нас відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості", – сказав український лідер.