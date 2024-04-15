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Голова МЗС Британії закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану

15 квітня 2024, 12:57
Голова МЗС Британії закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану
Фото:ukr.lb.ua
"Найрозумніше, що можна зробити, це - визнати, що іранський напад був провалом".

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон висловив сподівання, що Ізраїль не відповість на атаку Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що заходів у відповідь не буде. Найрозумніше, що можна зробити, це - визнати, що іранський напад був провалом", - зазначив Кемерон.

"Якщо поставити себе на місце Ізраїлю, абсолютно справедливо можна думати, що вони мають повне право дати відповідь. Але ми закликаємо їх не загострювати ситуації", - додав він.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль може незабаром відповісти на суботню атаку Ірану.

ІранДевід Кемеронвійна в Україніросія окупанти

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