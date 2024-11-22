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Голова МЗС Чехії Ліпавський приїхав до Києва

22 листопада 2024, 09:35
Голова МЗС Чехії Ліпавський приїхав до Києва
Фото: x.com/JanLipavsky
Він перевірить, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до Києва.
 
Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter). 
 
"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.
Чехіявійна в Україніросія окупанти

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