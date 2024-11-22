Голова МЗС Чехії Ліпавський приїхав до Києва

Він перевірить, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.