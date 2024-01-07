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ПОЛІТИКА

Голова МЗС Італії переконаний, що Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію

07 січня 2024, 16:31
Голова МЗС Італії переконаний, що Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Зокрема Таяні переконаний у тому, що ЄС, який складається з 27 країн.

Європейський союз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю La Stampa.

За словами Таяні, тісніша співпраця ЄС у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італія". Якщо блок хоче бути миротворцем у світі - йому потрібна армія, що буде фундаментальною передумовою для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику.

"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі чи словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.

Зокрема Таяні переконаний у тому, що ЄС, який складається з 27 країн, повинен впорядкувати своє керівництво та мати єдиного президента замість нинішньої структури, яка складається з голови Європейської ради та голови Європейської комісії.

ЄСІталіяармія

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