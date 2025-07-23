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Голова МЗС Ізраїлю закликав Зеленського визнати КВІР терористами

23 липня 2025, 20:11
Голова МЗС Ізраїлю закликав Зеленського визнати КВІР терористами
Фото: Facebook/ Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine
Міністр передав українському президенту звіт Dina Project щодо злочинів - зґвалтувань і сексуального насильства - які бойовики Хамас здійснили 7 жовтня.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром у Києві. Однією з тем обговорень став Іран.
 
Про це заявив Саара, повідомило посольство Ізраїлю в Україні.
 
Міністр наголосив, що зустріч із Зеленським була гарною і дружньою. Він висловив повагу народу України, який уже три з половиною роки протистоїть жорстокій війні.
 
За його словами, під час зустрічі обговорювали:
  • зміцнення двосторонніх відносин між країнами;
  • війну росії проти України;
  • ситуацію на Близькому Сході з акцентом на Іран.
 
"Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією в українському парламенті", - зазначив Саар.
 
Також він пояснив необхідність запуску механізму SnapBack (процедуру автоматичного відновлення санкцій) проти Ірану з боку Німеччини, Франції та Великої Британії.
 
Міністр передав українському президенту звіт Dina Project щодо злочинів - зґвалтувань і сексуального насильства - які бойовики Хамас здійснили 7 жовтня.
 
До зустрічі Саар відвідав Бабин Яр. Він подякував Зеленському за його зусилля зі збереження пам'яті про Голокост.

 

Ізраїльвійна в Україніросія окупанти

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