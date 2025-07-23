Голова МЗС Ізраїлю закликав Зеленського визнати КВІР терористами

Міністр передав українському президенту звіт Dina Project щодо злочинів - зґвалтувань і сексуального насильства - які бойовики Хамас здійснили 7 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром у Києві. Однією з тем обговорень став Іран.

Про це заявив Саара, повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

Міністр наголосив, що зустріч із Зеленським була гарною і дружньою. Він висловив повагу народу України, який уже три з половиною роки протистоїть жорстокій війні.

За його словами, під час зустрічі обговорювали: