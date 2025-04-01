Голова МЗС Німеччини закликала "не піддаватися на хитрощі путіна" щодо перемир'я

Вона звинуватила росію у затягуванні переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила президента росії путіна у затягуванні переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Бербок наголосила на непохитній підтримці України, яка продовжиться і після очікуваної зміни уряду в Берліні. Як відомо, це 11-й і останній візит Бербок до Києва за час перебування на посаді очільниці МЗС Німеччини та дев’ятий від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"путін ухиляється від переговорів, продовжує свою незаконну агресивну війну та посилює її жорстокими ударами по житлових будинках. путіну не можна довіряти в нинішній ситуації. Справжній і довгостроковий мир можливий лише тоді, коли російський президент усвідомлює, що він не зможе виграти цю війну, і що його руйнівна стратегія не принесе успіху", – сказала Бербок на пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.