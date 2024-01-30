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Голова МЗС Польщі назвав, що необхідно для перемоги України

30 січня 2024, 10:57
Голова МЗС Польщі назвав, що необхідно для перемоги України
Фото: polradio.pl
Тільки солідарність усього Заходу може забезпечити перемогу.

Західні країни повинні зберігати солідарність та допомагати  Україні перемогти у війні проти російського агресора.

Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

"Для перемоги України потрібна солідарність усього Заходу", - сказав він журналістам.

Сікорський зазначив, що зараз країни ЄС надають Україні більше військової допомоги, ніж США, хоча американці у загальному обсязі далеко попереду всіх інших.

Також дипломат висловив сподівання, що на засіданні Європейської ради 1 лютого у Брюсселі буде ухвалено рішення, “які сприятимуть Україні”.

"На кону – рішення про 50 мільярдів євро на фінансування діяльності Української держави та відновлення України. Також обговорюватиметься питання збільшення європейського оборонного бюджету, сподіваюся до 5 млрд на цей рік, з чого ми можемо купувати зброю для України", - зазначив глава МЗС Польщі.

Сікорський також нагадав, що Рада із закордонних справ ЄС ухвалила рішення, яке дозволяє передавати Україні російські заморожені активи.

"Я сподіваюся, що ми завершимо справу, тобто передамо всі ці активи. Це значна сума – до 300 млрд євро",- наголосив міністр.

Окрім того, він указав на необхідність рішення Конгресу США про великий пакет військової допомоги Україні.

МЗС Польщідопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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