Голова МЗС Угорщини сказав, що Лавров хоче мирних переговорів

Сійярто сказав, що зустрівся з Лавровим, як це відбувалось на кожній сесії Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю зустрівся з головою російського МЗС Сергеєм Лавровим на полях сесії Генеральної асамблеї ООН й поговорив про двосторонню співпрацю та агресію рф в Україні.

Про це пише Index.

Сійярто сказав, що зустрівся з Лавровим, як це відбувалось на кожній сесії Генасамблеї ООН.

"Було б добре, якби інші західні політики зробили те ж саме. Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані", – сказав він.

Голова угорського МЗС додав, що однією з головних тем переговорів із росіянином була війна в Україні.

"Наш колега Сергєй Лавров також поінформував нас про те, що росія готова до мирних переговорів. Очевидно, що багато деталей ще потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що в якийсь момент будуть створені обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і росії, що вони повинні шукати рішення за столом переговорів якомога швидше", – продовжив він.

Міністри закордонних справ Угорщини й рф також обговорили співпрацю в енергетичній сфері та "всіх сферах, не зачеплених санкціями", й скандал із російським підручником, де Угорську революцію 1956 року називали "фашистською".

Як відомо, відносини України та Угорщини в останні місяці були напружені через скандальні заяви угорського керівництва про Україну, а також гальмування Будапештом санкцій ЄС.

Своєю чергою угорська сторона вимагала від Києва вирішити суперечливі питання стосовно становища угорської меншини на Закарпатті. При цьому Угорщина послідовно підтримує територіальну цілісність України та засуджує російську агресію.