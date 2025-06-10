Голова МЗС України відреагував на нічну атаку росіян
10 червня 2025, 14:55
Фото: expres.ua
росія відкидає мир і має зіткнутися з руйнівними санкціями, зауважив Сибіга
росія завдала масштабного удару по Україні. Голова МЗС Сибіга закликав посилити санкції через відмову рф від мирних переговорів.
Про це повідомляє МЗС України.
"Чергова ніч російського терору в Україні. Київ та Одеса зазнали найтяжчих атак сотень безпілотників та балістичних ракет", - заявив він.
Росіяни вдарили по пологовому будинку та багатоповерхівках, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі.
москва ігнорує всі спроби мирного врегулювання і повинна отримати нові жорсткі санкції без зволікань.
"Енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер", - підкреслив Сибіга.
За його словами, санкції потрібні не лише для підтримки України, а й для захисту партнерів, адже агресія рф загрожує всій Європі.
Важливими також залишаються кроки щодо посилення обороноздатності України, зокрема додаткові поставки засобів протиповітряної оборони