Голова правління "Нафтогазу" закликає ЄС допомогти захистити газові сховища від росії

Газ із українських сховищ використовують держави ЄС.

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов закликав країни Європейського Союзу допомогти захистити українські газосховища від російських атак. Він підкреслив, це продовжуватиме сприяти зниженню цін на газ на всьому континенті.

Про це Чернишов розповів у інтерв’ю для The Financial Times.

"ЄС зацікавлений у захисті об'єктів зберігання, транспортування та видобутку, враховуючи, що газова інфраструктура України добре інтегрована в європейську енергетичну систему", ‒ додав керівник "Нафтогазу".

У компанії повідомляли, що газосховища на заході України кілька разів зазнавали ворожих ударів протягом останніх місяців, але були пошкоджені лише наземні об'єкти. Підземні сховища, які можуть знаходитися на глибині до 3 кілометрів, не постраждали.

"Технологічно ми всі готові, і нам вдалося відремонтувати пошкоджене наземне обладнання, і ми виконуємо свої зобов'язання перед клієнтами", ‒ сказав Чернишов після атак.

Україна все ще виступає транзитним маршрутом для російського трубопровідного газу до Європи, а її підземні газові сховища надали європейським трейдерам цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні минулої зими, коли сховища в ЄС досягли максимальної потужності.

За словами Чернишова, американська допомога допоможе обороні України, але постійний захист інфраструктури та активів вимагає дуже великої кількості засобів протиповітряної оборони.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли нам все одно знадобиться більше засобів ППО навіть після отримання допомоги від США, і країни ЄС, звичайно, повинні відігравати вирішальну роль у наданні цієї допомоги", ‒ зауважив він.

Минулого року українські газові сховища відіграли важливу роль в енергетичній безпеці ЄС, дозволивши європейським країнам утриматися від надмірного відбору газу з власних резервів.

Чернишов розповів, що зацікавленість європейських сторін у використанні сховищ цього року все ще зберігається. Компанія має намір збільшити обсяги європейського природного газу, що зберігається в Україні: з 2,5 млрд кубометрів минулого року до 4 млрд цієї зими.

Україна також продовжує пропускати російський газ через свою територію відповідно до угоди, підписаної "Нафтогазом" із російським "Газпромом" у 2019 році. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну росія різко скоротила постачання газу до Європи цим маршрутом, і російський газ, що надходить через Україну, зараз становить менше 5% від загального обсягу поставок до ЄС.

Він наголосив, що гроші, які "Нафтогаз" отримує від "Газпрому", менші, ніж Україна витрачає на організацію цього транзиту, тому що "Газпром" недоплачує "майже з початку повномасштабного вторгнення, і наш грошовий потік за цією операцією постійно негативний".

Більшість аналітиків і трейдерів вважають, що рекордні обсяги газу в сховищах ЄС дозволять уникнути дефіциту наступної зими, але деякі з них кажуть, що все ще існують ризики втрати російського газу, який транспортується через Україну.

"Втрата 15 мільярдів кубометрів сама по собі не є хорошою, але й не жахлива. Але якщо попит на газ з боку Азії та Європи збільшиться в поєднанні з холодною зимою, газові баланси значно погіршаться в першому кварталі 2025 року, який є піковим зимовим періодом", ‒ сказав старший стратег з питань сировинних товарів у BNP Paribas Альдо Спаньєр.

Однак, за словами Чернишова, втрата цього газу матиме незначні наслідки для Європи.

"Чи може постачання 3% від усього ринкового споживання ЄС змінити ринок? Я не думаю, що це може змінити ринок взагалі, ні з точки зору цін, ні з точки зору обсягів. Це не має великого значення", ‒ підсумував очільник "Нафтогазу".