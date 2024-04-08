Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
Конгресмени від Республіканської партії Сполучених Штатів Майкл Маккол та Майк Тернер заявили, що російська пропаганда "інфікувала" Конгрес США.
Про це повідомляє The Hill.
Видання пише, що нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол заявив, що пропаганда кремля потрапила до США та "інфікувала" значну частину його однопартійців.
"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так", – сказав Тернер.
Зокрема Тернер зауважує, що російська пропаганда вплинула на затримку постачання допомоги для України.