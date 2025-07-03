Голова ЄК вимагає посилити допомогу Україні після призупинення поставок зброї від США

Вона нагадала, що Україна вже отримала від країн Євросоюзу військову допомогу на суму близько 50 млрд євро.

Євросоюзу необхідно посилити допомогу Україні, оскільки США призупинили постачання своєї зброї українським захисникам.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей - не тільки на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні", - зазначила глава ЄК.

Вона нагадала, що Україна вже отримала від країн Євросоюзу військову допомогу на суму близько 50 млрд євро.