Голова Єврокомісії чекає від України роз'яснень щодо скандального закону про НАБУ
23 липня 2025, 17:31
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Фон дер Ляєн висловила занепокоєння щодо наслідків поправок прийнятого закону
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом Володимиром Зеленським стосовно ситуації з позбавленням незалежності антикорупційних органів.
Про це повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє.
"Фон дер Ляєн висловила Зеленському своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок до закону №12414 і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення", - зазначив він.
Він наголосив, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського союзу - і Україна, як держава-кандидат на вступ, має повністю дотримуватися цих стандартів.
"Тут не може бути компромісу", - зауважив речник Єврокомісії.
Мерсьє зазначив, що у ЄС "дуже стурбовані" ухваленням нового закону, зауваживши, що правки для нього "несуть ризик значного послаблення компетенції та повноважень" українських антикорупційних інституцій.
"Обидві інституції, НАБУ і САП, широко розглядаються як наріжні камені верховенства права в Україні. Вони мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - зауважив він.