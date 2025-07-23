Голова Єврокомісії чекає від України роз'яснень щодо скандального закону про НАБУ

Фон дер Ляєн висловила занепокоєння щодо наслідків поправок прийнятого закону

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом Володимиром Зеленським стосовно ситуації з позбавленням незалежності антикорупційних органів.

Про це повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє.

"Фон дер Ляєн висловила Зеленському своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок до закону №12414 і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення", - зазначив він.

Він наголосив, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського союзу - і Україна, як держава-кандидат на вступ, має повністю дотримуватися цих стандартів.