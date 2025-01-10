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ПОЛІТИКА

Голова Єврокомісії прагне зустрітися з Трампом до інавгурації

10 січня 2025, 08:47
Голова Єврокомісії прагне зустрітися з Трампом до інавгурації
джерело x.com/vonderleyen
Bloomberg пише, що чиновники ЄС досі зазнавали труднощів із відкриттям постійних каналів зв'язку з високопоставленими колегами в новій адміністрації.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн намагається організувати зустріч із Дональдом Трампом до його інавгурації на посаду президента США. Зустріч може відбутися у Флориді.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, чиновника Євросоюзу і помічники Трампа провели переговори, проте поки що неясно, чи вдасться організувати візит до його маєтку у Флориді до 20 січня.

Спроби організувати зустріч ще більше ускладнилися тим, що фон дер Ляєн ще не повернулася до Брюсселя після свят, оскільки намагається вилікуватися від важкого нападу пневмонії у своїй рідній Німеччині.

Bloomberg пише, що чиновники ЄС досі зазнавали труднощів із відкриттям постійних каналів зв'язку з високопоставленими колегами в новій адміністрації. Трамп зі свого боку неодноразово скаржився, що Європа погано ставитися до США. Він обіцяв націлити на Євросоюз тарифи і жорстко боротися з вимогами щодо витрат на оборону.

У четвер увечері фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніо Коста опублікували ідентичні повідомлення, в яких заявили про свою прихильність зміцненню трансатлантичних зв'язків.

"Ми розраховуємо на позитивну взаємодію з новою адміністрацією США, засновану на наших спільних цінностях та інтересах. У суворому світі Європа і США сильніші разом", - ідеться в повідомленні.

Відомо, що фон дер Ляєн підтримувала особливо тісні стосунки з президентом США Джо Байденом, який іде, і кілька разів приїжджала до Білого дому, щоб координувати політику щодо України та Китаю. Тепер чиновники стурбовані тим, що Трамп може припинити допомогу США Україні та почати комунікації з росією.

ЄС у приватному порядку пообіцяв тісно співпрацювати з командою Трампа в питаннях дій щодо Китаю. Однак європейські чиновники попередили, що така співпраця можлива тільки в тому разі, якщо Трамп не запроваджуватиме мита проти Європейського Союзу.

Дональд ТрампУрсула фон дер Ляєн

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