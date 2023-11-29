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ПОЛІТИКА

Голова Єврокомісії високо оцінила вражаючі успіхи України в реформуванні ЄС

29 листопада 2023, 16:47
Голова Єврокомісії високо оцінила вражаючі успіхи України в реформуванні ЄС
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Очікується, що про початок процесу повідомлять після саміту лідерів Євросоюзу у грудні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна виконала майже усі рекомендації для початку перемовин про вступ у Євросоюз. Вона додала, що її "глибоко вражає" те, як Київ впроваджує "глибинні структурні реформи", зважаючи на "екзистенційну війну".

Про це повідомляє Politico.

"Україна виконала всі необхідні вимоги майже з усіх семи кроків, які ми просили її зробити, коли вона стала країною-кандидатом", - заявила фон дер Ляйєн під час виступу на заході, який організувало видання 

У грудні у Брюсселі повинен відбутися саміт лідерів ЄС. Саме після нього, найімовірніше, відбудеться офіційне оголошення про початок перемовин по Україні, якщо таке рішення підтримають усі країни-члени. 

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала ЄС розпочати переговори про вступ України. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до них. 

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї вимагав Євросоюз.

ЄСУрсула фон дер Ляєнреформування

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