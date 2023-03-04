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ПОЛІТИКА

Голова Європарламенту зустрілась із Зеленським

04 березня 2023, 15:14
Голова Європарламенту зустрілась із Зеленським
Роберта Метсола прибула до українського Львову сьогодні вночі.

На зустрічі у Львові президент Володимир Зеленський подякував за лідерство у підтримці України з перших днів війни і за важливі рішення. 

Написав глава України на Facebook-сторінці.

"Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки та необхідності надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав він.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори щодо вступу у ЄС вже цього року.

На початку року нова президентка Європарламенту пообіцяла підтримку Україні: диктатори нас не розділять. 

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