Голова Європарламенту зустрілась із Зеленським

Роберта Метсола прибула до українського Львову сьогодні вночі.

На зустрічі у Львові президент Володимир Зеленський подякував за лідерство у підтримці України з перших днів війни і за важливі рішення.

Написав глава України на Facebook-сторінці.

"Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки та необхідності надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав він.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори щодо вступу у ЄС вже цього року.

На початку року нова президентка Європарламенту пообіцяла підтримку Україні: диктатори нас не розділять.