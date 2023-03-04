Голова Європарламенту зустрілась із Зеленським
На зустрічі у Львові президент Володимир Зеленський подякував за лідерство у підтримці України з перших днів війни і за важливі рішення.
Написав глава України на Facebook-сторінці.
"Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки та необхідності надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав він.
Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори щодо вступу у ЄС вже цього року.
На початку року нова президентка Європарламенту пообіцяла підтримку Україні: диктатори нас не розділять.