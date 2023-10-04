Голова Європейської ради пояснив, коли Україна може стати членом ЄС

Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.



Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Spiegel.

"Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що це не буде легким процесом.

"Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", - додав глава Євроради.