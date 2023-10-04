Матеріали:
Теми:

Голова Європейської ради пояснив, коли Україна може стати членом ЄС

04 жовтня 2023, 09:05
Голова Європейської ради пояснив, коли Україна може стати членом ЄС
Фото з вільного доступу
Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Spiegel.

"Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що це не буде легким процесом.

"Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", - додав глава Євроради.

 

війна в Україніросія окупантиЄвропейський союзШарль Мішель

Останні матеріали

Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється