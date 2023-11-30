Голова Європейської ради закликає до більшої координації та фінансування оборони

Відзначивши безпрецедентну допомогу Європи Україні, Мішель наголосив, що необхідно зробити ще більше.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до створення оборонного союзу, наголосивши на необхідності як продовжувати підтримувати Україну, так і забезпечувати власну безпеку Європи.

Про це повідомляє The Guardian.

Відзначивши безпрецедентну допомогу Європи Україні, Мішель наголосив, що необхідно зробити ще більше.

"Ми всі знаємо, що нам потрібно робити більше - більше ракет, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони і швидше. І це обов'язок - обов'язок перед українським народом, але також і перед нашими громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, і наша триваюча сильна військова підтримка також надсилає сигнал нашим партнерам, особливо нашим американським союзникам - чіткий сигнал про те, що ми ставимося до своєї безпеки серйозніше, ніж будь-коли", - сказав глава Євроради.

Виступаючи на конференції з оборони, Мішель заявив, що "настав час створити справжній оборонний союз у поєднанні зі справжнім єдиним оборонним ринком".

Він додав, що Європа має зосередитися на двох цілях: "По-перше, наша підтримка - наша залізна військова підтримка народу України, тому що безпека України - це наша безпека, це вся наша безпека. І по-друге, я ще раз повторюю, ми повинні зробити нашу оборону - нашу європейську оборону - сильнішою зараз, завтра і в майбутньому".

Мішель також закликав до більш ефективної координації європейських оборонних витрат, а також до підвищення ролі Європейського оборонного агентства та збільшення фінансування оборонної промисловості.

Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих.