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ПОЛІТИКА

Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту

26 січня 2024, 20:33
Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
Фото: з вільних джерел
Мішель визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність деяких негативних реакцій" на оголошення про балотування до Європарламенту.

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту.

Про це повідомляє  La Libre.

"Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від головного і завдавали шкоди інституту, який я очолюю, а отже, і європейському проекту", - заявив він.

Мішель визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність деяких негативних реакцій" на оголошення про балотування до Європарламенту.

"Я відзначаю, що образливі нападки все частіше превалюють над фактичними та об'єктивними аргументами. На мій погляд, це негативно позначається на розвитку демократичного життя. На особистому рівні це змушує мене замислитися над значенням і впливом, не тільки для себе, а й для близьких мені людей, виборчих зобов'язань, яким я присвятив своє життя протягом тридцяти років", - заявив він.

Президент Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європарламенту. Це передбачало, що Мішель залишить посаду голови Ради ЄС достроково.

Додамо, що 48-річний Мішель є колишнім прем'єр-міністром Бельгії і з кінця 2019 року обіймає посаду голови Ради ЄС.

ЄСвибориЄврорада

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