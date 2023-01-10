Голова Євроюсту: воєнні злочини росії в Україні розслідує 21 країна

Збирання доказів основних злочинів та їхній аналіз, який призведе до обвинувачень рф, буде довгим шляхом, який триватиме кілька років.

Президент Євроюсту Ладислав Хамран під час свого візиту до Вільнюса заявив, що розслідування воєнних злочинів росії в Україні веде 21 країна, пише LRT.

"Переважна більшість розслідувань проводиться у країнах ЄС. Із 21 країни, де проводяться опитування, 14 є членами Євросоюзу. Ще чотири країни, включно з Україною, перебувають у Європі, але не є членами ЄС. І ще три країни не входять до Європи – США, Канада та Велика Британія", – сказав Хамран.

На його думку, збирання доказів основних злочинів та їхній аналіз, який призведе до обвинувачень, "буде довгим шляхом, який триватиме кілька років".

У Вільнюсі президент Євроюсту зустрівся з генеральною прокуроркою Литви Нідою Ґрунскене, щоб обговорити розслідування воєнних злочинів росії в Україні у спільній слідчій групі.

Спеціальна об'єднана слідча група, яка спочатку була сформована прокуратурами України, Литви та Польщі, розпочала діяльність 25 березня минулого року. Наразі у її діяльності беруть участь представники семи країн і вперше в історії – прокурор Міжнародного кримінального суду.

Генеральна прокуратура Литви 1 березня розпочала досудове розслідування агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Наразі допитано майже триста свідків, потерпілими визнано понад сімдесят осіб. Над досудовим розслідуванням працює група із 40 співробітників прокуратури, поліції та Служби з розслідування фінансових злочинів.

Двічі литовські прокурори разом з іншими посадовими особами та експертами виїжджали до України, де разом із українськими колегами брали участь у процесуальних діях, фіксуючи заяви потерпілих та свідків, оглядаючи місця подій.

Євроюст є агентством Європейського Союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя, в рамках якого національні судові органи співпрацюють у боротьбі із серйозною транскордонною організованою злочинністю.