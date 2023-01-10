Голова Євроюсту: воєнні злочини росії в Україні розслідує 21 країна
Президент Євроюсту Ладислав Хамран під час свого візиту до Вільнюса заявив, що розслідування воєнних злочинів росії в Україні веде 21 країна, пише LRT.
"Переважна більшість розслідувань проводиться у країнах ЄС. Із 21 країни, де проводяться опитування, 14 є членами Євросоюзу. Ще чотири країни, включно з Україною, перебувають у Європі, але не є членами ЄС. І ще три країни не входять до Європи – США, Канада та Велика Британія", – сказав Хамран.
На його думку, збирання доказів основних злочинів та їхній аналіз, який призведе до обвинувачень, "буде довгим шляхом, який триватиме кілька років".
У Вільнюсі президент Євроюсту зустрівся з генеральною прокуроркою Литви Нідою Ґрунскене, щоб обговорити розслідування воєнних злочинів росії в Україні у спільній слідчій групі.
Спеціальна об'єднана слідча група, яка спочатку була сформована прокуратурами України, Литви та Польщі, розпочала діяльність 25 березня минулого року. Наразі у її діяльності беруть участь представники семи країн і вперше в історії – прокурор Міжнародного кримінального суду.
Генеральна прокуратура Литви 1 березня розпочала досудове розслідування агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Наразі допитано майже триста свідків, потерпілими визнано понад сімдесят осіб. Над досудовим розслідуванням працює група із 40 співробітників прокуратури, поліції та Служби з розслідування фінансових злочинів.
Двічі литовські прокурори разом з іншими посадовими особами та експертами виїжджали до України, де разом із українськими колегами брали участь у процесуальних діях, фіксуючи заяви потерпілих та свідків, оглядаючи місця подій.
Євроюст є агентством Європейського Союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя, в рамках якого національні судові органи співпрацюють у боротьбі із серйозною транскордонною організованою злочинністю.