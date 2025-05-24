Голова закордонних справ Туреччини поїде говорити з путіним про Україну

Він також зустрінеться з помічником диктатора Володимиром Мединським.

В цей понеділок міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вирушить до москви для обговорення ситуацію в Україні після прямих переговорів сторін, які відбулися в Стамбулі.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Робочий візит відбудеться 26-27 травня, під час якої він зустрінеться із президентом рф Володимиром путіним.

Також буде зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим і ще заплановані зустрічі з помічником диктатора Володимиром Мединським і міністром оборони рф Андрієм Бєлоусовим.

У москві турецька політик обговорить із російським керівництвом питання врегулювання війни в Україні і заявить про готовність Анкари виступити посередником у мирних переговорах.

Крім того, турецький міністр підкреслить Лаврову зацікавленість Туреччини в "досягненні справедливого і міцного миру в російсько-українській війні".

"На переговорах у москві міністр Фідан заявить про прихильність Туреччини досягненню справедливого і міцного миру в російсько-українському конфлікті, висловить задоволення прогресом, досягнутим у цьому напрямку завдяки недавнім важливим подіям. Він знову заявить про готовність Туреччини виступити в ролі посередника на переговорах, як у 2022 році, так і 16 травня", - пише видання.

Очікуються, що Фідан і Лавров обговорять регіональні питання, включно із Сирією і сектором Газа, а також торговельне та економічне співробітництво.