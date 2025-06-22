Головком ЗСУ: ефективна оборона — це окопи на відділення, не бетонні лінії

Головком розповів про те, хто займається облаштуванням трьох ліній оборони.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що нині змінилося бачення будівництва фортифікаційних споруд. Він наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна будувала величезні опорні пункти, пізніше українські військові перейшли до ротних, а згодом — до взводних опорних пунктів. Про це повідомляє "Суспільне".

За його словами, нині найбільш ефективною позицією є максимум на відділення. Сирський пояснив, що мова йде про спорудження групи окопів, яких він називає "лисячами норами", які унеможливлюють застосування росіянами безпілотників.

Головком вказує, що антидроновий захист повинні мати всі фортифікаційні споруди. Сирський наголошує, що, якщо раніше фортифікації будувалися на відкритій місцевості, щоб не допустити просування росіян на бронетехніці, то нині вони будуються навколо лісосмуг та посадок, де можна краще маскуватися.

Головнокомандувач додає, що лише тоді укріплення є ефективним, коли воно зайняте нашими захисниками.

"Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня, то воно не відіграє свою роль", - повідомляє він.

Сирський також зазначив, що першу лінію оборони обладнують самі військові під час бойових дій, другу — інженерні підрозділи та Державна спеціальна служба транспорту, а третю, капітальну, — обласні військові адміністрації.