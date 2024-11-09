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CУСПІЛЬСТВО

МКС розслідуватиме головного прокурора Каріма Хана через звинувачення в сексуальних домаганнях

09 листопада 2024, 10:49
МКС розслідуватиме головного прокурора Каріма Хана через звинувачення в сексуальних домаганнях
Фото: з вільного доступу
У цьогорічному звіті йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлена виборна особа домагалася їхньої колеги.

Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

У внутрішньому документі, розісланому державам-членам, Хана закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обовʼязків на час проведення розслідування. Його обовʼязки пропонують тимчасово покласти на одного із заступників.

Недатований і непідписаний документ, який побачило агентство Reuters, розіслали країнам-членам співробітниками МКС.

Джерело Reuters повідомило, що зовнішнє розслідування узгодили в четвер на засіданні Асамблеї держав-учасниць, основної групи керівного органу суду.

Співрозмовник Reuters стверджує, що ймовірна потерпіла у справі Хана не має впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, адже його новий голова раніше працював в апараті Хана і це нібито призвело до витоку інформації про звинувачення в домаганнях.

У МКС є система внутрішньої інспекції — так званий Незалежний наглядовий механізм (ННМ), який щороку публікує звіт. У цьогорічному звіті йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлена виборна особа домагалася їхньої колеги. Медіа стверджують, що йдеться про Хана.

Жінка, яка повідомила про домагання, не захотіла, щоб ННМ починав розслідування, але згодом попросила Асамблею країн-членів МКС вивчити ситуацію. Сам Хан спростовує звинувачення. Він попросив голову ННМ розслідувати звинувачення і пообіцяв співпрацювати. Можливо, про результати розслідування стане відомо на Генеральній асамблеї країн-членів МКС у першій половині грудня цього року.

Скандал розгорівся на тлі конфлікту між МКС та США й Ізраїлем: МКС попросив суддів видати ордери на арешт як членів Хамас, так і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. У США через це погрожували ввести санкції проти Каріма Хана. Суд також потрапив під масовану кібератаку — у жовтні поліція Нідерландів отримала запит із проханням розслідувати можливе втручання ізраїльської розвідки в роботу суду.

розслідуванняМКС

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