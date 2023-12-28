Головнокомандувач армії Нідерландів закликав готуватися до війни з росією

Нідерланди повинні наслідувати приклад Швеції, Фінляндії та країн Балтії.

Нідерланди мають посилювати армію і буди готові до можливої війни з росією.



Про це заявив головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен, пише De Telegraaf.

"Ми повинні бути серйозно готовими до можливого збройного конфлікту з росією", - вважає Війнен.



За його словами, Нідерланди повинні наслідувати приклад Швеції, Фінляндії та країн Балтії. Ці країни межують або знаходяться поруч з росією і, за словами очільника армії, там населення краще підготовлене до війни з "великим сусідом".

"Нідерланди повинні знову навчитися, що все суспільство має бути готове, коли щось піде не так", - каже Війнен.

Він додав, що для громадян це означає наявність запасів їжі та питної води.



"Нідерланди не повинні думати, що з нам гарантована безпека, оскільки ми знаходимося за 1500 кілометрів", - зауважив генерал.

"росія розуміє лише одну мову - сильні збройні сили", - сказав Війнен, підкресливши, що Нідерландам необхідно обов'язково посилити свою армію.