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ПОЛІТИКА

Головнокомандувач привітав усіх з Днем ЗСУ

06 грудня 2022, 08:10
Головнокомандувач привітав усіх з Днем ЗСУ
ЗСУ Нікіта Тітов
Цього року Збройні Сили України відзначають свою 31 річницю. Наші захисники героїчно перемагають ворога на землі, у небі, на воді

Цього року Збройні Сили України відзначають свою 31 річницю. Наші захисники героїчно перемагають ворога на землі, у небі, на воді.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав усіх з Днем ЗСУ. Передусім він віддав шану полеглим героям.

"Про що я думаю, а точніше про кого я думаю у День Збройних Сил України?Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї. Ці думки крають моє серце як Головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри.

Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу.

Я знаю, що пліч-о-пліч зі мною кращі. Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу.

Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу.

Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України!

Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, - сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру!

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!", - написав Залужний


ЗСУЗалужний

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