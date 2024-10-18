Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо посилення української ППО

18 жовтня 2024, 19:09
Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо посилення української ППО
Фото Міністерства оборони України
Під час наради проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури на зимовий період.
Головнокомандувач Олександр Сирський провів робочу нараду з керівним складом ЗСУ щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності.
 
Про це генерал Сирський повідомив у соцмережах.
 
"Заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу. Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів", — ідеться у повідомленні. 
 
Під час наради окремо обговорили впровадження інновацій та розробок українського оборонного комплексу.  Сирськкий зауважив, що в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.
 
"Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря... Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури", — заявив він.
 
Також Головком обоговорив використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА. Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури. 
 
Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі.
 
Керівники також проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період.

 

війна в Україніросія окупантиСирський

Останні матеріали

Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється