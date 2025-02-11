Головним питанням на Мюнхенській конференції буде війна в Україні – Держсекретар США
11 лютого 2025, 12:35
Фото: з вільного доступу
Трамп збирається прокладати широкий шлях для закінчення війни, наголосив Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що головним питанням на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого, стане війна росії проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю радіо SiriusXM Patriot.
"Президент Трамп чітко заявив, що війна в Україні має закінчитися. Він збирається почати прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася", - наголосив Рубіо.
За його словами, закінчення війни є в інтересах всіх, тому "ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами".
Нагадаємо, що делегацію України на Мюнхенській конференції очолить президент Володимир Зеленський.