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ПОЛІТИКА

Головний банк Англії представив новий дизайн банкнот з королем Чарльзом III

20 грудня 2022, 11:47
Головний банк Англії представив новий дизайн банкнот з королем Чарльзом III
банкнота Чарльз 3
Очікується, що нові банкноти надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Сьогодні Банк Англії представив дизайн банкнот із королем Чарльзом III. Його портрет з’явиться на існуючих дизайнах усіх чотирьох полімерних банкнот (5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів) без жодних змін у існуючому дизайні. Зображення короля розміщуватиметься на лицьовій стороні банкнот, а також у вигляді епізоду в прозорому захисному вікні, повідомляється на сайті банку. 

Очікується, що нові банкноти надійдуть в обіг до середини 2024 року. Усі полімерні банкноти з портретом Її Величності королеви Єлизавети II залишаються законним платіжним засобом, і громадяни можуть продовжувати використовувати їх у звичайному режимі. Відповідно до вказівок Королівського Дому, аби мінімізувати вплив цієї зміни на навколишнє середовище та фінанси, нові банкноти друкуватимуть лише для заміни зношених банкнот і для задоволення будь-якого загального зростання попиту на банкноти. Таким чином, банкноти із зображенням королеви Єлизавети II і короля Карла III будуть спільно поширюватися.


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