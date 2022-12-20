Головний банк Англії представив новий дизайн банкнот з королем Чарльзом III

Очікується, що нові банкноти надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Сьогодні Банк Англії представив дизайн банкнот із королем Чарльзом III. Його портрет з’явиться на існуючих дизайнах усіх чотирьох полімерних банкнот (5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів) без жодних змін у існуючому дизайні. Зображення короля розміщуватиметься на лицьовій стороні банкнот, а також у вигляді епізоду в прозорому захисному вікні, повідомляється на сайті банку.

Очікується, що нові банкноти надійдуть в обіг до середини 2024 року. Усі полімерні банкноти з портретом Її Величності королеви Єлизавети II залишаються законним платіжним засобом, і громадяни можуть продовжувати використовувати їх у звичайному режимі. Відповідно до вказівок Королівського Дому, аби мінімізувати вплив цієї зміни на навколишнє середовище та фінанси, нові банкноти друкуватимуть лише для заміни зношених банкнот і для задоволення будь-якого загального зростання попиту на банкноти. Таким чином, банкноти із зображенням королеви Єлизавети II і короля Карла III будуть спільно поширюватися.