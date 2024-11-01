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Головний дипломат КНДР пообіцяла підтримувати росію "до дня перемоги"

01 листопада 2024, 14:55
Головний дипломат КНДР пообіцяла підтримувати росію
Фото: google.com
Глава МЗС КНДР провела у москві зустріч із міністром закордонних справ РФ Лавровим.
У п'ятницю міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до москви з візитом і провела зустріч із міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим на тлі повідомлень про те, що тисячі військовослужбовців КНДР направлено до росії для підтримки її армії у війні в Україні.
 
Про це пише AP News.
 
Ні Москва, ні Пхеньян не уточнили порядку денного переговорів, однак за даними розвідки Південної Кореї, міністри можуть обговорювати питання про відправлення додаткових військ до росії і те, що КНДР отримає натомість.
 
Під час зустрічі Лавров заявив, що зв'язки між москвою і Пхеньяном "досягли безпрецедентно високого рівня за останні кілька років".
 
Зі свого боку міністр закордонних справ КНДР заявила, що Північна Корея підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні:
 
"Північна Корея запевняє росію, що вона буде з російськими товаришами до дня перемоги".
 
При цьому Москва і Пхеньян не дали чіткої відповіді на заяви Південної Кореї і Заходу про розміщення північнокорейських військ у росії, наголосивши, що їхня військова співпраця відповідає міжнародному праву, але не визнавши безпосередньо присутність військ КНДР у росії.

 

РосіяКНДРвійна в Україніросія окупанти

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