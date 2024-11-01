Головний дипломат КНДР пообіцяла підтримувати росію "до дня перемоги"

Глава МЗС КНДР провела у москві зустріч із міністром закордонних справ РФ Лавровим.

У п'ятницю міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до москви з візитом і провела зустріч із міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим на тлі повідомлень про те, що тисячі військовослужбовців КНДР направлено до росії для підтримки її армії у війні в Україні.

Про це пише AP News.

Ні Москва, ні Пхеньян не уточнили порядку денного переговорів, однак за даними розвідки Південної Кореї, міністри можуть обговорювати питання про відправлення додаткових військ до росії і те, що КНДР отримає натомість.

Під час зустрічі Лавров заявив, що зв'язки між москвою і Пхеньяном "досягли безпрецедентно високого рівня за останні кілька років".