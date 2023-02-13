Головний дипломат Китаю відвідає Європу та росію

Візит відбудеться цього місяця.

Головний китайський дипломат Ван І збирається відвідати декілька європейських країн та росію.

Про це повідомляє видання Reuters.

Ван І візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого. Потім, як повідомили у МЗС Китаю, дипломат відвідає Францію, Італію та Угорщину.



Крім того, головний дипломат Китаю збирається поїхати до росії. Щоправда, деталі візиту Ван І поки що невідомі.

Варто зазначити, що у 59-ій Мюнхенській конференції з безпеки візьмуть участь декілька світових лідерів, зокрема і віце-президент США Камала Харріс. Серед питань на порядку денному конференції буде також війна росії проти України.

Нагадаємо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну і зайняв мовчазну позицію.