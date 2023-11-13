Головний дипломат ЄС анонсував переговорне турне Близьким Сходом

Серед іншого він планує обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази.

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе на Близькому Сході низку зустрічей, щоб встановити "політичний горизонт" для розв’язки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Про це Боррель написав у своєму X (twitter).

Цього тижня Високий представник ЄС відвідає Ізраїль, Палестину, Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар і Йорданію. Там він планує обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази і політичні питання.



"Нам потрібен "політичний горизонт" у напрямку до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів). Цього можна досягти лише шляхом діалогу", – зазначив Жозеп Боррель.



Варто зазначити, що головний дипломат ЄС вже був у регіоні з серією візитів після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль 7 жовтня і подальших подій.