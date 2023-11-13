Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Головний дипломат ЄС анонсував переговорне турне Близьким Сходом

13 листопада 2023, 15:07
Головний дипломат ЄС анонсував переговорне турне Близьким Сходом
Фото:ЕРА
Серед іншого він планує обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази.
Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе на Близькому Сході  низку зустрічей, щоб встановити "політичний горизонт" для розв’язки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.
 
Про це Боррель написав у своєму X (twitter).
 
Цього тижня Високий представник ЄС відвідає Ізраїль, Палестину, Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар і Йорданію. Там він планує обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази і політичні питання.

"Нам потрібен "політичний горизонт" у напрямку до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів). Цього можна досягти лише шляхом діалогу", – зазначив Жозеп Боррель.

Варто зазначити, що головний дипломат ЄС вже був у регіоні з серією візитів після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль 7 жовтня і подальших подій.
війна в Україніросія окупантиБоррельІзраїльСектор Гази

Останні матеріали

Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Політика
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 12:53
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 08:41
Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється