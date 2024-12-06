Головний кандидат у канцлери Німеччини обіцяє ракети Taurus для України

Мерц пообіцяв відродити німецьку армію і зробити її "однією з найкращих армій в європейському і трансатлантичному альянсі".

Головний претендент на посаду наступного канцлера Німеччини пообіцяв "поступово відновити" призов до армії, з вибірковим призовом юнаків і дівчат. Фрідріх Мерц, голова опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), заявив, що в кінцевому підсумку армія може навчати до 30 тисяч призовників на рік з метою подвоєння чисельності свого активного резерву.

Збройні сили Німеччини стикаються з гострою нестачею особового складу. Кількість професійних солдатів скорочується і залишається на 30 тисяч осіб нижчою за цільовий показник у 210 тисяч, тоді як деякі генерали вважають, що країна потребує щонайменше ще 60 тисяч резервістів, щоб бути здатною захистити себе.

Про це пише The Times.

Влітку Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, спробував повернути призов до армії в обмежених масштабах вперше після його призупинення у 2011 році, але йому завадили інші урядовці.

Мерц сказав, що це "хороший шлях" і він продовжить його, якщо стане канцлером наступного року.

"Ми прагнемо до поступового відновлення призову. Але ми знаємо, що він не може бути відновлений за одну ніч", — сказав Мерц під час своєї промови у Федеральній академії політики безпеки в Берліні.

Мерц також наполягає на тому, що західні прихильники України повинні надати їй можливість повернути всю окуповану територію, і погрожує передати Україні крилаті ракети Taurus у разі своєї перемоги на посаді канцлера.