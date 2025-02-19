Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Головний нафтовий порт рф уникає санкцій та працює на повну – Bloomberg

19 лютого 2025, 13:51
Головний нафтовий порт рф уникає санкцій та працює на повну – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.
російський нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані продовжує відвантажувати нафту, попри посилення санкцій США.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.
 
За даними Bloomberg і Kpler, з 30 січня по 16 лютого 16 танкерів транспортували нафту ВСТО (Східносибірсько-Тихоокеанський сорт), і жоден із них не потрапив під санкції США. Половина суден вперше працювала з цим сортом нафти.
 
Більшість нових танкерів ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Практично всі постачання прямували до Китаю, зокрема в порти Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Власниками більшості суден є компанії з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів.
 
Санкції США тимчасово підняли ставки фрахту з Козьміно до Азії. Вартість три-п'ятиденного рейсу до Китаю зросла до 5 млн дол, тоді як до 10 січня вона становила 1,5 млн дол. Втім, після стрибка ціни почали знижуватися.
портвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється