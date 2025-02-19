Головний нафтовий порт рф уникає санкцій та працює на повну – Bloomberg
19 лютого 2025, 13:51
Фото: Укрінформ
Вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.
російський нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані продовжує відвантажувати нафту, попри посилення санкцій США.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.
За даними Bloomberg і Kpler, з 30 січня по 16 лютого 16 танкерів транспортували нафту ВСТО (Східносибірсько-Тихоокеанський сорт), і жоден із них не потрапив під санкції США. Половина суден вперше працювала з цим сортом нафти.
Більшість нових танкерів ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Практично всі постачання прямували до Китаю, зокрема в порти Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Власниками більшості суден є компанії з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів.
Санкції США тимчасово підняли ставки фрахту з Козьміно до Азії. Вартість три-п'ятиденного рейсу до Китаю зросла до 5 млн дол, тоді як до 10 січня вона становила 1,5 млн дол. Втім, після стрибка ціни почали знижуватися.