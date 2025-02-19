Головний нафтовий порт рф уникає санкцій та працює на повну – Bloomberg

Вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.

російський нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані продовжує відвантажувати нафту, попри посилення санкцій США.

Зазначається, що вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.

За даними Bloomberg і Kpler, з 30 січня по 16 лютого 16 танкерів транспортували нафту ВСТО (Східносибірсько-Тихоокеанський сорт), і жоден із них не потрапив під санкції США. Половина суден вперше працювала з цим сортом нафти.

Більшість нових танкерів ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Практично всі постачання прямували до Китаю, зокрема в порти Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Власниками більшості суден є компанії з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів.

Санкції США тимчасово підняли ставки фрахту з Козьміно до Азії. Вартість три-п'ятиденного рейсу до Китаю зросла до 5 млн дол, тоді як до 10 січня вона становила 1,5 млн дол. Втім, після стрибка ціни почали знижуватися.