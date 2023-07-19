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Головний порт Литви заявив про готовність відправляти українське зерно

19 липня 2023, 12:23
Головний порт Литви заявив про готовність відправляти українське зерно
Фото: Getty Images
Утім, доставити зерно на узбережжя Балтійського моря не просто.

Головний порт Литви міг би відвантажувати 10 мільйонів тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу на узбережжя Балтійського моря залишається складною.

Про це заявив Альгіс Латакас, генеральний директор Клайпедського порту, повідомляє LRT.

"Це величезна проблема, оскільки це стосується багатьох речей, різних країн, різних домовленостей, різних інтересів і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100-відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні", – сказав Латакас.

За його словами, поточна потужність порту становить 10-15 мільйонів тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 мільйона тонн.

У понеділок росія розірвала так звану "зернову угоду", яка дозволяла Україні відправляти морем понад 33 мільйони тонн зерна.

Виступаючи в понеділок у Брюсселі, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна шукатиме альтернативні маршрути експорту зерна через Балтійське море.

Міністр транспорту Литви Маріус Скуодіс раніше заявляв, що черги на кордоні України з Польщею перешкоджають залізничній логістиці.

Литвазерновий коридорвійна в Україніросія окупанти

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