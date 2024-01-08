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ПОЛІТИКА

Головний пріоритет Байдена на другий термін: Право на аборт – Politico

08 січня 2024, 09:19
Головний пріоритет Байдена на другий термін: Право на аборт – Politico
Фото: Reuters
Байден обіцяє повернути американкам право на аборт. Політтехнологи зміщують увагу з його фігури на загрозу, яку несе повернення Трампа.

Головним пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена, який втрачає підтримку серед прихильників Демократичної партії, названо не вирішення економічних проблем чи зовнішня політика включно з війнами в Україні та Ізраїлі, а повернення американським жінкам права на аборт.  

Про це повідомляє Politico.

"Перш за все: Ро*. Президент був непохитний у тому, що нам потрібно відновити Ро. Це незбагненно, що жінки сьогодні прокидаються в країні з меншими правами, ніж їхні предки мали багато років тому", – заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена Квентін Фулкс 7 січня під час ефіру на телеканалі NBC.

Politico зазначає, що Байден готовий балотуватися на платформі, яку називають найсильнішою платформою на захист прав на аборт серед усіх кандидатів на загальних виборах. З нею він і його союзники прагнуть здобути перемогу на перших президентських виборах після скасування рішення у справі Ро проти Вейд у 2022 році.

Президент, який є католиком, сказав, що особисто він не є "прихильником абортів" через свою віру, але історичне рішення 1973 року "було правильним", сказав він влітку 2022 року. Він розкритикував судові рішення, що обмежують доступ до абортів, і боровся зі спробами обмежити доступність абортивних таблеток. Минулого місяця Байден взявся за справу в Техасі, де жінці Кейт Кокс було відмовлено в аборті, незважаючи на ризик для її життя, який становила її вагітність.

"Жодна жінка не повинна бути змушена звертатися до суду або тікати з рідного штату лише для того, щоб отримати необхідну їй медичну допомогу. Але саме це сталося в Техасі завдяки обраним республіканцям, і це просто обурливо. Такого ніколи не повинно статися в Америці, і крапка", – сказав Байден про цей випадок. 

"Кампанія Байдена намагається змістити фокус виборів з самого президента (в першу чергу, його віку – ред.) на загрозу, пов'язану з можливістю повернення [Дональда] Трампа до влади", зазначає Politico.

Ро проти Вейда (англ. Roe v. Wade) – історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Це рішення перекреслило низку законів, що регулювали аборти. У червні 2022 року рішенням у справі Dobbs v. Jackson Women's Health Organization Верховний суд США ухвалив, що Конституція США не передбачає права на аборт, і штати мають право регулювати цю сферу самостійно та скасував дію рішення у справі Ро проти Вейда.

Нагадаємо, президент Байден, на тлі погіршення своїх показників у соціологічних опитуваннях, намагатиметься розпочати передвиборчу кампанію-2024 заходами, які символізуватимуть боротьбу за демократію та расову справедливість. 

Байден СШАвибориаборти

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