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Головний прокурор МКС Карім Хан пішов у тимчасову відставку

16 травня 2025, 18:33
Головний прокурор МКС Карім Хан пішов у тимчасову відставку
Фото: з вільного доступу
Щодо головного прокурора МКС проводиться розслідування.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан тимчасово залишив посаду на тлі розслідування щодо ймовірних сексуальних домагань з його боку.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Офіс Хана заявив, що прокурор взяв відпустку на тлі завершення розслідування, яке проводять слідчі ООН щодо ймовірних сексуальних домагань з його боку.
 
Наразі відомо, що обов'язки Хана візьмуть на себе два його заступники. Головний прокурор заперечив звинувачення у ймовірних сексуальних домаганнях, про які стало відомо в жовтні минулого року.
 
Коли з'явилися звинувачення проти Хана, кілька неурядових організацій та співробітників МКС закликали прокурора тимчасово піти у відставку на час розслідування, але він залишився на своїй посаді.
 
За інформацією анонімних джерел, Хан минулого тижня розмовляв зі слідчими ООН у рамках розслідування.
 
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, відомий тим, що видав ордер на арешт військового злочинця путіна та ініціював аналогічні дії щодо керівництва Ізраїлю.

 

МКСвійна в Україніросія окупанти

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