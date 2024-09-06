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Головний пропагандист путіна взявся за виборців у США – WSJ

06 вересня 2024, 20:35
Головний пропагандист путіна взявся за виборців у США – WSJ
Польща США
Мін'юст США назвав Сергія Кірієнка куратором близько 30 інтернет-доменів, спрямованих на введення в оману виборців США.
Перший заступник керівника адміністрації президента рф Сергій Кірієнко є куратором близько 30 інтернет-доменів, які використовуються російським урядом для поширення неправдивої інформації. Зокрема, вони нібито є новинними сайтами США, але насправді наповнені російською пропагандою, спрямованою на підрив міжнародної підтримки України та маніпулювання американськими виборцями напередодні президентських виборів у листопаді.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційні особи США.
 
Видання нагадує, що Кірієнку, ветерану-технократу і одному з найбільш перевірених помічників правителя рф путіна, довіряють будь-які завдання - від організації виборів на окупованих українських територіях до керівництва пропагандистськими зусиллями Кремля щодо війни в Україні.
 
"Він ідеальний технократ у найгіршому значенні. Якщо будуть накази вбити свободу слова, він зробить це найефективнішим можливим способом", — сказав директор Євразійського центру Carnegie Russia у Берліні Олександр Габуєв і додав, що звинувачення США служать ще одним свідченням того, що "його зірка зростає".
 
ЗМІ також цитує слова Михайла Ходорковського, який два роки тому зазначив, що Кірієнко став набагато частіше з’являтися в пресі та на телебаченні. Виголошував промови на військові теми, був на фронті, відкривав пам'ятники, "це явно заявка на статус наступника путіна, і путін, схоже, реагує досить позитивно, оскільки саме Кірієнку доручили стати куратором анексованих українських територій".
СШАПутінвійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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