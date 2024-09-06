Головний пропагандист путіна взявся за виборців у США – WSJ

Мін'юст США назвав Сергія Кірієнка куратором близько 30 інтернет-доменів, спрямованих на введення в оману виборців США.

Перший заступник керівника адміністрації президента рф Сергій Кірієнко є куратором близько 30 інтернет-доменів, які використовуються російським урядом для поширення неправдивої інформації. Зокрема, вони нібито є новинними сайтами США, але насправді наповнені російською пропагандою, спрямованою на підрив міжнародної підтримки України та маніпулювання американськими виборцями напередодні президентських виборів у листопаді.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційні особи США.

Видання нагадує, що Кірієнку, ветерану-технократу і одному з найбільш перевірених помічників правителя рф путіна, довіряють будь-які завдання - від організації виборів на окупованих українських територіях до керівництва пропагандистськими зусиллями Кремля щодо війни в Україні.

"Він ідеальний технократ у найгіршому значенні. Якщо будуть накази вбити свободу слова, він зробить це найефективнішим можливим способом", — сказав директор Євразійського центру Carnegie Russia у Берліні Олександр Габуєв і додав, що звинувачення США служать ще одним свідченням того, що "його зірка зростає".

ЗМІ також цитує слова Михайла Ходорковського, який два роки тому зазначив, що Кірієнко став набагато частіше з’являтися в пресі та на телебаченні. Виголошував промови на військові теми, був на фронті, відкривав пам'ятники, "це явно заявка на статус наступника путіна, і путін, схоже, реагує досить позитивно, оскільки саме Кірієнку доручили стати куратором анексованих українських територій".