Головний суперник Ердогана звинуватив росію у втручанні у вибори президента Туреччини

Киличдароглу заявляє, що росіяни причетні до «монтажу, змови, діпфейків і записів», які вчора були викриті в Туреччині.

Головний суперник діючого президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив росію у втручанні у президентські вибори.



Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", - написав він.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Туреччини відбудеться14 травня. За даними останніх опитувань, президент Реджеп Тайіп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад 5%.