Головний суперник Ердогана звинуватив росію у втручанні у вибори президента Туреччини
Головний суперник діючого президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив росію у втручанні у президентські вибори.
Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.
"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", - написав він.
Нагадаємо, що перший тур виборів президента Туреччини відбудеться14 травня. За даними останніх опитувань, президент Реджеп Тайіп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад 5%.