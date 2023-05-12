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Головний суперник Ердогана звинуватив росію у втручанні у вибори президента Туреччини

12 травня 2023, 12:27
Головний суперник Ердогана звинуватив росію у втручанні у вибори президента Туреччини
Киличдароглу заявляє, що росіяни причетні до «монтажу, змови, діпфейків і записів», які вчора були викриті в Туреччині.

Головний суперник діючого президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив росію у втручанні у президентські вибори.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", - написав він.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Туреччини відбудеться14 травня. За даними останніх опитувань, президент Реджеп Тайіп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад 5%.

вибориТуреччинапрезидентвійна в Україніросія окупанти

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