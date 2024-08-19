Головний урядовець Китаю цього тижня відвідає росію та білорусь

У МЗС КНР наголосили, що країни підтримують здоровий та стабільний розвиток.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян приїде до росії та білорусі на цьому тижні.

Про це заявила прессекретарка міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, пише Barronʼs.

"Під стратегічним керівництвом двох глав держав китайсько-російські відносини усунули зовнішнє втручання і підтримують здоровий і стабільний розвиток", - наголосила Мао Нін на регулярному брифінгу для ЗМІ.

За її словами, візит Лі з вівторка по п'ятницю включатиме "29-ту регулярну зустріч між главами урядів Китаю та росії".

Мао додала, що Лі планує "обмінятися поглибленими поглядами на практичну співпрацю у двосторонніх відносинах і питаннях, що становлять спільний інтерес" під час переговорів з російським колегою Михайлом Мішустіним.

Також вона прокоментувала візит політика до Мінська та підкреслила, що "Китай і білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами".