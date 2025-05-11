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Головою британської розвідки MI6 вперше в історії стане жінка

11 травня 2025, 14:55
Головою британської розвідки MI6 вперше в історії стане жінка
У фінальний відбір пройшли три жінки, дві з яких являються співробітницями MI6.

Велика Британія вперше в історії назначить головою розвідувальної службу MI6 жінку.

Про це повідомляє The Sunday Times

Чинний голова розвідки Річард Мур піде у відставку восени після п'яти років на цій посаді.

Співбесіди на посаду голови розвідувального відомства відбулися минулого тижня. У фінальний відбір пройшли три жінки, дві з яких являються співробітницями MI6.

Проте це призначення викликає суперечки, адже вважається, що фаворитка на цю посаду Барбара Вудворд надто симпатизує Китаю і, за наявними даними, не має досвіду роботи в розвідці.

Насьогодні Вудворд є постпредом Британії в ООН. 

Критики її призначення вважають, що вона неохоче висловлювала засудження китайського режиму, коли була послом у Пекіні в 2015-2020 роках.

Але разом з цим, ті, хто підтримує Вудворд, кажуть, що її досвід роботи в Пекіні дає їй унікальне бачення.

Імена двох інших фіналісток на цю посаду не оголошують, оскільки вони є чинними співробітницями розвідки.

Переможниця буде визначена британським прем’єром Кіром Стармером на основі рекомендацій експертної ради, до якої входять глава МЗС Девід Леммі і радник з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.

 
розвідкаВелика Британія

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